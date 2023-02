Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen ohne Richtung nach Fed-Ausblick

Aussagen der Fed setzen Anleger weiter unter Druck. Nikkei und Topix sanken um 0,3 und 0,1 Prozent, die Börse in Shanghai legte hingegen 0,6 Prozent zu.

Die Asien-Börsen sind ohne klare Richtungen. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Sydney / Peking Die Märkte in Asien können sich nach der Bekräftigung weiterer Zinssteigerungen durch die US-Notenbank Fed auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der Kampf gegen die Inflation wird nach Aussagen der US-Währungshüter noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

„Jetzt, da die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat und viele Zentralbanken begonnen haben, das Tempo der geldpolitischen Straffung zu verlangsamen, suchen die Märkte wieder in ihren Mitteilungen nach Hinweisen auf das, was noch kommen wird“, sagte Jennifer McKeown von Capital Economics. „Aber trotz der starken Bemühungen um Transparenz in den letzten zwei Jahrzehnten haben die Zentralbanken Schwierigkeiten, die richtigen Botschaften zu vermitteln, und widersprüchliche Daten tragen zur Verwirrung über die Inflationsaussichten in einer Welt nach der Pandemie bei.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 27.516 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1983 Punkten.

