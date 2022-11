Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen rutschen nach Fed-Entscheid ab

Äußerungen von Fed-Chef Powell trübte auch an den asiatischen Märkten die Stimmung. In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Anleger fürchten eine anhaltend straffe Geldpolitik der US-Notenbank. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Märkte Asien

Sydney Die Aussichten der US-Notenbank Fed verschrecken am Donnerstag die Anleger in Asien. Die Märkte waren zwar zunächst erfreut, dass die Währungshüter nach der jüngsten Anhebung der Zinssätze die Tür für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen öffneten, indem sie feststellten, dass die Geldpolitik mit einer Verzögerung agierte.

Der Vorsitzende Jerome Powell trübte jedoch die Stimmung: Es sei „sehr verfrüht“, über eine Pause nachzudenken. Der Höchststand der Zinssätze werde wahrscheinlich höher ausfallen als bislang erwartet. „Die Fed fühlt sich jetzt wohler damit, kleinere Zinserhöhungen über einen längeren Zeitraum vorzunehmen, als jetzt größere Erhöhungen zu beschließen“, sagte Brian Daingerfield, Analyst bei NatWest Markets. „Der Zinserhöhungszyklus ist jetzt offiziell ein Marathon, kein Sprint.“

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent. Die Märkte in Japan blieben am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

