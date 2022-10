 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen schlagen nach US-Bilanzdaten unterschiedliche Richtungen ein

Die Anleger in Japan können sich von der guten Laune in den USA nach guten Quartalszahlen anstecken lassen. China blickt hingegen weiter besorgt in Richtung Großbritannien.

Die Anleger in Asien blicken mit gemischten Gefühlen in Richtung USA und Europa. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Ein guter Start in die Bilanzsaison kommt am Mittwoch der Stimmung an den Märkten in Japan zugute, die Anleger in China bleiben vor den im Laufe des Tages erwarteten britischen Inflationsdaten weiter in Deckung. „Obwohl die Aktien in den letzten Tagen technische Unterstützung gefunden haben und sich weiter erholen könnten, bleiben die kurzfristigen Abwärtsrisiken für Aktien hoch“, sagte Shane Oliver von AMP Capital.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 27.354 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1909 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

