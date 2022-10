 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen schließen nach Kehrtwende in London im Plus

Die Anleger in Asien bewerten die finanzpolitischen Entwicklungen in Großbritannien überwiegend positiv. Die wichtigen Aktienindizes legen zu.

Der japanische Aktienindex Nikkei legt am Dienstag zu. (Foto: dpa) Passant vor einer Kurstafel in Tokio

Frankfurt, Tokio Die Erleichterung über die Kehrtwende in der britischen Finanzpolitik hat auch die Anleger an den Aktienmärkten in Fernost erfasst und zu Aktien greifen lassen. Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt kündigte zum Wochenstart an, nahezu alle Steuerpläne von Premierministerin Liz Truss würden rückgängig gemacht.

Die Abkehr von den umstrittenen schuldenfinanzierten Steuersenkungen hellte auch die Stimmung an der Wall Street auf. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 1,4 Prozent auf 27.156 Punkte an. „Ich denke, dass japanische Aktien mehr von ausländischen als von inländischen Faktoren beeinflusst werden“, sagte Yutaka Miura, Analyst beim Broker Mizuho Securities.

Chinesische Aktien profitierten von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen während des laufenden Kongresses der regierenden Kommunistischen Partei. Zudem hellte die Zusage von Ministerpräsident Li Keqiang, das Wachstum zu unterstützen, die Stimmung auf. Andeutungen über eine mögliche Abkehr von der Null-Covid-Politik gab es zur Eröffnung des Volkskongresses hingegen nicht.

