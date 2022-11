Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen schließen trotz Hoffnung auf Lockdown-Ende im Minus

Asiens Börsen geben nach Spekulationen zu Corona-Lockerungen leicht nach. „Die jüngste Rally wird wahrscheinlich nicht von Dauer sein.“

Die Börsen in Asien schließen leicht im Minus. Anleger blicken auf die Midterms in den USA. (Foto: AP) Anleger in Südkorea

Hongkong Nach der durch Spekulationen auf eine Abkehr von der Null-Covid-Politik befeuerten Rally in China haben Anleger Gewinne mitgenommen. Investoren befürchteten, dass der Run auf Aktien nicht anhalten werde. „Die jüngste Rally bei Vermögenswerten und Währungen, die an die Aussichten der chinesischen Wirtschaft gekoppelt sind, weil man hofft, dass die Behörden in China ihre Null-Covid-Politik lockern werden, wird wahrscheinlich nicht von Dauer sein“, konstatierten die Analysten von Capital Economics.

In diesem Jahr habe es bereits mehrere kurzlebige Kurserholungen gegeben, als sich die Corona-Lage in China zu verbessern schien. Als neue Ausbrüche auftraten, seien wieder Beschränkungen eingeführt worden. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren am Dienstag jeweils rund einen halben Prozentpunkt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen