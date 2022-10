 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen setzen nach schlechten China-Daten auf gemäßigte Fed

China hat überraschend schlechte Daten zur Produktionstätigkeit vorgelegt. Anleger hoffen jedoch weiterhin auf einer gemäßigtere Geldpolitik in den USA.

Märkte Asien

Singapur Hoffnungen auf weniger aggressive Zinsschritte der US-Notenbank Fed können am Montag nur zum Teil die überraschend schlechten Konjunkturdaten aus China wettmachen. Nach Angaben des nationalen Statistikamtes war die Produktionstätigkeit in China im Oktober unerwartet geschrumpft. Die Börse in Schanghai lag daher 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent höher bei 27.529 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1925 Punkten. Das Hauptaugenmerk der Anleger wird in dieser Woche nun auf der Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liegen.

