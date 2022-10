Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen stabilisieren sich – Tech-Werte besonders gefragt

Nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt haben sich die Börsen in Asien etwas erholt. In Japan ist ein Elektromotoren-Hersteller der größte Gewinner.

Anleger in Asien hoffen auf ein Ende der Zinserhöhungen. (Foto: Reuters) Kurse in Tokio

Singapur Nach dem Kurssturz zum Wochenanfang sind Anleger in China am Dienstag vereinzelt wieder an die Aktienmärkte zurückgekehrt. „Der Ausverkauf der chinesischen Aktien am Montag entspricht nicht den Fundamentaldaten und bietet Anlegern eine Chance“, konstatierten die Analysten der US-Bank JPMorgan.

„Wir glauben, dass dies eine gute Gelegenheit ist, angesichts einer erwarteten Wachstumserholung, einer allmählichen Covid-Lockerung und geld- und fiskalpolitischer Anreize aufzustocken.“ Die Börse in Shanghai machte anfängliche Verluste wieder wett und legte leicht zu. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte stabil.

In Hongkong zog der Hang-Seng-Index ebenfalls leicht an, nachdem er zum Wochenauftakt um 6,4 Prozent eingebrochen war und damit den größten Rücksetzer seit der globalen Finanzkrise 2008 verzeichnet hatte. Gefragt waren vor allem Technologiewerte, die zuvor besonders stark Federn gelassen haben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen