Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen starten die Woche im Abwärtsflug

Anleger sorgen sich um weitere Zinserhöhungen. (Foto: AP) Börsenkurse Tokio

Sydney Das steigende Risiko aggressiver Zinserhöhungen in den USA drückt die Kauflaune der Anleger am Montag in Asien. Die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, die Inflation durch scharfe geldpolitische Maßnahmen einzudämmen, machte die Hoffnung zunichte, dass die Fed den Märkten wie so oft in der Vergangenheit zu Hilfe eilen würde.

„Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die Eindämmung der Inflation die wichtigste Aufgabe der Fed ist und dass der Leitzins auf ein restriktives Niveau von 3,5 bis 4,0 Prozent angehoben werden muss“, sagte Jason England, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. „Der Zinssatz muss so lange höher bleiben, bis die Inflation auf ihr Zwei-Prozent-Ziel fällt, sodass Zinssenkungen, die für das nächste Jahr am Markt eingepreist sind, verfrüht sind.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,8 Prozent tiefer bei 27.851 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1940 Punkten.

