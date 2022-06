Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen starten positiv in den Tag – Nikkei und Topix im Plus

Anleger fürchten dennoch weiter eine mögliche Rezession. In Schanghai fällt die Börse um 0,4 Prozent.

Nikkei und Topix starten im Aufwärtstrend in den Dienstag. (Foto: Reuters) Börse Tokio

Hongkong Die Börsen in Asien drehen nach dem jüngsten Ausverkauf am Dienstag trotz anhaltender Sorgen über eine mögliche Rezession ins Plus. „Ich denke, dass das positive Bild, das wir heute Morgen sehen, nicht unbedingt darauf zurückzuführen ist, dass sich die Leute wieder in Richtung Risikoanlagen bewegen“, sagte Analystin Kerry Craig von JPMorgan. „Es ist nur das normale Verhalten nach dem sehr großen Ausverkauf, um eine Verschnaufpause zu bekommen, weil sich an der Makrofront in der letzten Woche grundsätzlich nichts geändert hat.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 26.225 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1849 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

