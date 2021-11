 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen tendieren nach Powell-Nominierung stärker

Die asiatischen Aktien folgen der kurzen Rekordjagd der Wall Street. Doch die die zweite Amtszeit von Jerome Powell schürt auch Sorgen.

Die asiatischen Anleger reagieren auf die Nominierung Powells für eine zweite Amtszeit positiv. (Foto: AP) Börsen Asien

Hongkong Die asiatischen Aktien tendieren am Dienstag zunächst überwiegend stärker und folgen damit der kurzen Rekordjagd der Wall Street nach der Bekanntgabe der Nominierung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. Doch schürt die Wahl bei den Anlegern auch die Sorge, dass die USA ihre Stimulierungsmaßnahmen bald zurückfahren werden.

Die Powell-Nachrichten befeuerten „die Erwartung, dass das Tapering beschleunigt und die Zinsen ab Juni 2022 angehoben werden“, schreiben die Analysten der ANZ-Bank in einer Mitteilung.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags am Dienstag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

