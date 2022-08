Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen tendieren zwischen Wachstumssorgen und Inflationsoptimismus uneinheitlich

Jüngste Inflationsentwicklungen in den USA stimmen Anleger optimistisch. Der japanische Nikkei notiert im frühen Handel kaum verändert.

Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstagmorgen nur wenig. (Foto: AP) Börse Asien

Hongkong Die Märkte in Asien ringen am Dienstag um Orientierung. Sorgen um das globale Wachstum bei gleichzeitigem Optimismus über eine Verlangsamung der US-Inflation, die das Tempo der Fed-Zinserhöhungen dämpfen könnte, ließen die Börsen keine gemeinsame Richtung finden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.862 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1981 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

„Die Risiken einer globalen Rezession sind plötzlich viel deutlicher geworden. Andererseits waren sie für einige schon immer klar“, schrieb die Rabobank in einer Mitteilung. „Und glaubt irgendjemand, dass ein Umschwenken der Zentralbank sie in diesem Stadium weniger wahrscheinlich machen wird?“

