Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen trotz Inflationssorgen im Aufwärtstrend

Trotz Corona-Lockdowns und schlechten Wirtschaftsdaten investieren Anleger. Der Nikkei stieg im Verlauf um 0,5 Punkte.

Anleger hatten zunächst befürchtet, dass der strikte Lockdown in Teilen der Volksrepublik globale Auswirkungen auf die Inflation haben könnte. (Foto: Bloomberg) Schanghai

Hongkong Die Anleger in Asien wagen sich am Dienstag trotz schlechter Wirtschaftsdaten zurück an die Börsen. Wirtschaftsdaten aus China hatten zu Wochenauftakt Befürchtungen verstärkt, dass die globale wirtschaftliche Erholung fragiler sein könnte als erwartet und der strikte Lockdown in Teilen der Volksrepublik globale Auswirkungen auf die Inflation hat. „Eine wesentliche Folge der chinesischen Produktionsstopps für den Rest der Welt sind die Auswirkungen auf die Inflation. Schließlich war die Inflation - und die Reaktion der Zentralbanken - in diesem Jahr ein starker Gegenwind für die globalen Anleihen- und Aktienmärkte“, schrieben die Analysten von Capital Economics in einer Mitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.676 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1866 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen