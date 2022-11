 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen trotz schlechter China-Handelsdaten im Aufwind

Chinas Im- und Exporte schrumpfen im Oktober. Die Regierung will weiterhin an ihren Corona-Einschränkungen festhalten. Die Anleger starten dennoch kauffreudig in die Woche.

Die Anleger in Asien gehen vorsichtig optimistisch in die neue Woche. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Sydney Die Anleger in Asien schöpfen zu Wochenauftakt trotz schlechter Handelsdaten aus China neuen Mut. Die Ein- und Ausfuhren Chinas litten im Oktober unter anderem unter der Null-Corona-Politik des Landes. Am Freitag waren Spekulationen aufgekommen, dass China eine Lockerung seiner Pandemie-Beschränkungen vorbereite, doch am Wochenende bekräftigten die Gesundheitsbehörden, Corona-Cluster sofort nach ihrem Auftreten „dynamisch zu beseitigen“.

Trotz der Auswirkungen auf die Wirtschaft werde das Land an seiner Strategie zur Bekämpfung des Virus festhalten, sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der NAB. „Da China in den Winter geht, halten die meisten Analysten eine Änderung der Null-Corona-Politik bis mindestens März für unwahrscheinlich.“ Die strikten Maßnahmen der Regierung in Peking zeigen Auswirkungen auf die großen US-Tech-Unternehmen. Apple kündigte am Sonntag Lieferverzögerungen bei seinem neuen iPhone 14 von den Maßnahmen betroffenen Zulieferers Foxconn an.

