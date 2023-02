Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen trotzen Zinsrisiko und japanischem Rekord-Handelsdefizit

Anleger reagieren positiv auf die US-Einzelhandelsumsätze. Nikkei und Topix steigen ins Plus. In Japan wurde im Januar indes ein Fehlbetrag über 24,5 Milliarden Euro verzeichnet.

Japan verzeichnet für den Januar ein Rekord-Handelsdefizit. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Tokio

Singapur, Tokio Die Märkte in Asien haben trotz der schlechten Zinsaussichten und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Japan neuen Mut gefasst. Durch die besser als erwarteten US-Einzelhandelsumsätze rechnen die Anleger mit längeren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, die die Nachfrage abschwächen könnte. „Viele der Daten waren recht positiv, sodass die Leute denken könnten: Wo ist die Rezession?“, sagte Jason Wong, Marktstratege bei BNZ in Wellington.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag dennoch im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 27.695 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2000 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent.

Japan mit Rekorddefizit in Handelsbilanz - Schwache China-Nachfrage

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen