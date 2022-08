Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen uneinheitlich – China wegen Leitzinssenkung im Aufwärtstrend

Die chinesische Notenbank stimmt die Anleger in Kauflaune. In Japan hingegen überwogen erneut die Konjunkturängste mit Blick auf die US-Geldpolitik.

Die Anleger in Japan zeigten sich zum Wochenstart zurückhaltender. (Foto: AP) Märkte Asien

Frankfurt, Tokio Die asiatischen Aktienmärkte starten am Montag durchwachsen in die neue Woche. Die Anleger fürchten, dass die meisten Zentralbanken die Zinssätze ungeachtet der Wachstumsrisiken weiter anheben werden und blicken erwartungsvoll auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, Ende der Woche in Jackson Hole.

„Wir erwarten eine erneute Bestätigung, dass eine weitere Straffung notwendig ist und dass es noch viel zu tun gibt, um die Inflation zu bekämpfen, aber keine ausdrückliche Verpflichtung zu einer spezifischen Zinserhöhung im September“, sagte Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets. „Für die Märkte könnte das aber zu unbefriedigend sein.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 28.806 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1991 Punkten.

