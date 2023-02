Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen unter Zinsdruck

Die Anleger in Asien lassen sich von potenziell weiter stark erhöhten Zinsen verunsichern. Tech-Aktien gehören zu den Verlierern, Finanz-Werte können zulegen.

Die Anleger in Asien starten angespannt in die neue Woche. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Singapur Die Märkte in Japan geben am Montag zunächst nach, da die Anleger sich auf längerfristig höhere Zinsen der weltweiten Zentralbanken einstellten. Insbesondere der Technologiesektor gehörte zu den Sektoren, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber höheren Zinsen am stärksten betroffen waren.

Der Chiphersteller Tokyo Electron und der Technologieinvestor SoftBank waren die größten Belastungsfaktoren für den Nikkei und büßten mit einem Minus von 1,61 Prozent und 2,34 Prozent jeweils rund 28 Indexpunkte ein. Auf der anderen Seite standen Finanzwerte an der Spitze der Aufsteiger.

Kurzfristig ist es „schwer vorstellbar, dass es irgendeine Entwicklung gibt, die den Nikkei wieder auf 28.000 steigen lässt“, sagte Anlagestrategin Maki Sawada von der japanischen Investmentbank Nomura. Sie erwartet, dass der Index in dieser Woche in seiner jüngsten Spanne um 27.500 bleiben wird. „Solange es keine neuen Nachrichten gibt, scheint es nicht so, als würde der Markt von hier aus dramatisch fallen.“

