Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen verlieren Vertrauen der Anleger

Topix und Nikkei liegen im Verlauf tiefer. Die Hoffnungen der Anleger auf niedrigere Zinsschritte der Fed wurden durch den Anstieg des Einkaufsmanager-Indexes zunichte gemacht.

Gute US-Wirtschaftsdaten konnten die asiatischen Märkte nicht positiv beeinflussen. (Foto: imago images/Imaginechina-Tuchong) Aktienkurse

Frankfurt / Tokio Die Anleger in Asien konnten am Mittwoch den guten US-Wirtschaftsdaten nichts Positives abgewinnen. Der überraschende Anstieg des Einkaufsmanager-Index für den US-Dienstleistungssektor machten die Hoffnungen der Anleger zunichte, die US-Notenbank Fed könnte aufgrund der schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten von vergangener Woche langsamere Zinserhöhungen in Betracht ziehen. „Diese Hoffnung ist mit den neuen Zahlen wieder verschwunden“, sagte Redmond Wong, Marktstratege für den Großraum China bei Saxo Capital Markets in Hongkong. „Die Anleger, mit denen wir gesprochen haben, haben ihr Vertrauen in den (Aktien-)Markt ziemlich verloren.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 27.363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1912 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

