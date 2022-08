Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen vor US-Arbeitsmarktdaten uneinheitlich

Die Anleger in Asien lassen sich von der Angst vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen in den USA anstecken. Gespannt warten sie deshalb auf neue US-Arbeitsmarktdaten.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Sydney Die Märkte in Asien können sich am Dienstag vor wichtigen US-Arbeitsmaktdaten auf keine gemeinsame Richtung einigen. Die Anleger warten auf den in dieser Woche erscheinenden US-Arbeitsmarktbericht, um beurteilen zu können, ob die weltweit eingepreisten Zinserhöhungen gerechtfertigt sind. „Die Märkte werden sich zumindest in den nächsten Wochen auf die wahrscheinlichen Maßnahmen der (US-Notenbank) Fed konzentrieren“, sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. „Zunächst gab es Gerüchte über eine mögliche Zinssenkung durch die Fed, vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 oder so, aber das ist jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 28.163 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1967 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

