Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen vor Veröffentlichung der Fed-Protokolle ohne klare Richtung

An den Märkten steigt die Sorge, dass die Zinssätze länger auf hohem Niveau bleiben werden. Die Protokolle der letzten Fed-Sitzung könnten am Mittwoch für Bewegung sorgen.

Anleger schauen weiterhin gespannt auf die Zinspolitik der Fed. (Foto: AP) Märkte Asien

Singapur Die asiatischen Anleger haben sich am Dienstag unentschlossen gezeigt. Die Aussicht, dass die US-Notenbank Fed an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten muss, drückte die Stimmung an den Börsen. Eine Reihe robuster US-Wirtschaftsdaten hatte die Befürchtung verstärkt, dass die Zinssätze möglicherweise weiter steigen und länger auf hohem Niveau verharren.

Die Märkte gehen nun davon aus, dass die US-Zinsen im Juli einen Höchststand von 5,30 Prozent erreichen und bis zum Jahresende bei über fünf Prozent verweilen werden. „Der Hintergrund der Inflationssorgen in den USA birgt immer noch das Risiko einer straffer-als-erwarteten Geldpolitik, und auch die Renditen bleiben ein Hauptaugenmerk bei der Rückkehr der US-Märkte im Laufe des Tages“, sagten die Strategen von Saxo Markets.

Die US-Märkte waren am Montag (Ortszeit) aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der Fokus der Anleger liegt nun auf der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen