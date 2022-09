Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen vor Zentralbankentscheidungen nervös

Die Börsen sind nach Handelsstart nahezu unverändert. Anleger warten die Zinsentscheidungen der kommenden Tage ab.

Die wichtigsten Indizes sind nahezu unverändert. (Foto: imago images/VCG) Börse Hongkong

Hongkong Die Märkte in Asien treten am Dienstag vor einer Reihe anstehender Zentralbanksitzungen auf der Stelle. Die Anleger hoffen auf mehr Klarheit über die künftige Zinspolitik. „Der Fokus liegt heute auf der RBA“, sagte John Milroy, Anlageberater bei Ord Minnett. „Wie alle anderen erwarten wir eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozent. Allerdings erwarten und hoffen wir auch, dass wir einige Kommentare bekommen, dass sie sich dem Ende ihres Erhöhungszyklus nähern.“

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich am Donnerstag treffen, um über Zinsmaßnahmen zu beraten, gefolgt von einer Sitzung der US-Notenbank am 21. September. „Es scheint, dass die nächste Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September eine Verlangsamung nach sich ziehen wird“, sagte Sean Darby, weltweiter Strategie-Chef bei Jefferies in Hongkong.

