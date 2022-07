Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen wanken wegen Walmart-Warnung

Die Anleger in Asien blicken sorgenvoll in Richtung USA. Dort zeigt eine Gewinnwarnung von Walmart erste Folgen der hohen Inflation. Das verstärkt die Angst vor steigenden Zinsen.

Die Anleger in Asien fürchten eine mögliche weltweite Rezession. (Foto: dpa) Börse Tokio

Frankfurt / Tokio Die Märkte in Asien starten am Dienstag uneinheitlich in den Handel. Die Anleger verunsicherte eine Gewinnwarnung des weltweit größten Einzelhändlers Walmart, da die Kunden angesichts der Inflation ihre Anschaffungen einschränkten. Die Aktien fielen nachbörslich um zehn Prozent, die Konkurrenten Target und Amazon verzeichneten Verluste. Auch die für diese Woche erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank Fed drückte auf die Stimmung der Börsianer. „Wir neigen zu der Ansicht, dass 75 Basispunkte am wahrscheinlichsten sind, aber nicht das Ende sein werden, es sei denn, sie sehen eine gewisse Abschwächung der Nachfrage und einen Rückgang der Inflation“, sagte John Milroy, Anlageberater bei Ord Minnett.

