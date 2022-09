Nikkei, Topix und Co. Asien-Märkte leicht im Plus – Fed-Sitzung im Blick

Die asiatischen Börsen folgen dem Trend der Wall Street. Vor der morgigen Sitzung der Fed halten sich die Anleger jedoch insgesamt zurück.

Anleger erwarten einen harten Kampf der US-Notenbank gegen die amerikanische Inflation. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Märkte Asien

Sydney Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed haben die Aktienmärkte in Fernost leicht zugelegt. Anleger rechneten für Mittwoch fest mit einem dritten großen Zinsschritt der Fed um mindestens 75 Basispunkte. „Es wäre eine negative Überraschung für den Markt, wenn eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte beschlossen würde, und der Nikkei-Aktiendurchschnitt würde wahrscheinlich niedrigere Niveaus testen“, sagte ein inländischer Vermögensverwalter.

Nach einem langen Wochenende ging der Nikkei-Index am Dienstag 0,4 Prozent fester mit 27.688 Punkten aus dem Handel. Auch in China griffen Anleger vor Beginn der zweitägigen Zinssitzung der US-Notenbank wieder vereinzelt zu Aktien und beendeten damit eine viertägige Verlustserie. Die Börse in Schanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen notierten jeweils leicht fester.

