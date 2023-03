Nikkei, Topix & Co. Asien-Märkte öffnen nach Credit Suisse-Kurssturz im Minus

Die Anleger in Asien blicken besorgt in Richtung Europa. Die Entwicklungen bei der Credit Suisse sorgen für Kursverluste bei asiatischen Großbanken.

Die Anleger in Asien blicken besorgt in Richtung Europa und USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Krise bei der Schweizerischen Großbank Credit Suisse führt am Donnerstag auch zu Verlusten an den asiatischen Börsen. Der Nikkei-225-Index der 225 größten japanischen Werte rutschte in den ersten Handelsminuten um 2,2 Prozent ab, die Aktienkurse der hiesigen Großbanken sogar um mehr als sechs Prozent. Allerdings erholten sich die Kurse danach wieder leicht.

Der breiter gefasst Topix-Index notierte im frühen Handel mehr als ein Prozent im Minus. In China zeigte sich die Börse Shanghai ebenfalls mit Verlusten.

Der Yen schoss derweil gegenüber dem Dollar und vor allem dem Euro in die Höhe, da Japans Landeswährung derzeit wieder als sicherer Hafen angesehen wird. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar zeitweise um mehr als zwei Yen auf 132 Yen, gegenüber dem Euro sogar um fast fünf Yen in den 140-Yen-Bereich. Aber auch hier legte sich die Sorge rasch und der Yen wurde wieder schwächer.

