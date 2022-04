 Nikkei, Topix & Co: Asienbörsen öffnen mit vorsichtigem Handel

Bis zur Mittagspause bewegen sich die wichtigsten Indizes leicht ins Plus. Anleger warten neue Schritte Chinas ab, um die harten Corona-Maßnahmen auszugleichen.

Die asiatischen Anleger starten mit Vorsicht in die neue Woche. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Asiatische Aktien wurden am Dienstagmorgen nur vorsichtig gehandelt. Die Anleger wägten neue Maßnahmen Chinas zur Abfederung einer Konjunkturabschwächung und die Aussicht auf eine aggressive geldpolitische Straffung der Federal Reserve ab.

Analysten sagten, die Schlüsselfrage sei, ob die chinesischen Behörden weitere Anpassungen vornehmen würden, um die harten Corona-Maßnahmen auszugleichen.

„Wir erwarten mehr politische Unterstützung, hauptsächlich in Form von mehr Infrastrukturinvestitionen, stärkerem Kreditwachstum und einer günstigeren Immobilienpolitik. Aber wir sehen nicht, dass die Regierung alles tun wird, um das Wachstumsziel von 5,5 Prozent zu erreichen, und auch nicht, dass sie die Covid-Politik bald ändern wird“, sagte Wang Tao von UBS Investment Bank Research. Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 26.831 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen