 Nikkei, Topix & Co: Asienbörsen öffnen unentschlossen

Anleger sorgen sich um die chinesische Wirtschaft. Die wichtigsten Kurse an der Börse Schanghai liegen im Minus. Die Börse in Tokio zeigt sich optimistisch.

Die Börse in Tokio hat sich am Morgen zunächst stärker gezeigt. (Foto: IMAGO/AFLO) Märkte

Tokio, Schanghai, Shenzen Die asiatischen Börsen können sich am Donnerstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Sorgen um die chinesische Wirtschaft hielten die Anleger in Festlandchina und Hongkong von Investitionen ab. Die Börse in Schanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

China stand im Fokus der Anleger, nachdem es die Märkte am Mittwoch mit der unveränderten Beibehaltung der Leitzinsen überrascht hatte, obwohl die Regierung zugesichert hatte, die durch den jüngsten Corona-Ausbruch sich verlangsamende Wirtschaft zu stützen. „Die Festsetzung des spiegelte das Eingeständnis wider, dass die Dinge in China nicht glänzend laufen und sie etwas mehr Unterstützung brauchen“, sagte Rob Carnell von ING Singapur.

Die Börse in Tokio hat sich zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.547 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1927 Punkten.

