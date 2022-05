Nikkei, Topix & Co Asienbörsen trotz schlechter Wirtschaftsdaten im Aufwind

Die Wirtschaftsdaten aus China sind zwar immer noch schlecht, aber dennoch besser als erwartet. Die wichtigsten Indizes können zum Handelsbeginn zulegen.

Die Anleger in Asien halten das weltweite Wirtschaftsgeschehen genau im Blick. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Die Anleger in Asien fassen nach besser als erwarteten Wirtschaftsdaten aus China am Dienstag neuen Mut. Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigte zwar einen weiteren Monat des Rückgangs im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe, aber in geringerem Tempo. „Der Fokus liegt jetzt wirklich auf der US-Wirtschaft und China“, sagte Khoon Goh von der ANZ Bank in Singapur. „Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt verlangsamen sich, aus unterschiedlichen Gründen, und das ist nicht gut für den globalen Wachstumskurs“.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.404 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1924 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

