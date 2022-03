Nikkei, Topix & Co Asiens Aktienmärkte setzen ihre Rally fort – Nikkei knapp drei Prozent im Plus

Die asiatischen Börsen folgen der Wall Street ins Plus. Auch das Erdbeben im Nordosten Japans kann die gute Stimmung der Anleger am Morgen nicht trüben.

Anleger griffen am Donnerstagmorgen kräftig zu. (Foto: dpa) Japanische Finanzmärkte

Shanghai/Tokio Asiens Märkte setzten die Erholung an der Wall Street am Donnerstag klar fort. Japans Leitindex, der Nikkei-225, stieg zwischenzeitlich um mehr als 3,5 Prozent, bevor er mit 26.530 Punkten 2,98 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag in die Mittagspause ging. Der breiter gewichtete Topics der Tokioter Börse stieg bis dahin um zwei Prozent, Südkoreas Kospi um 1,8 Prozent auf 2.707 Punkte.

Auslöser des Kauflaune waren drei große Nachrichten, die die Märkte unter dem Strich positiv bewerteten: Die US-Notenbank Fed erhöhte am Mittwoch nicht nur wie erwartet, sondern deutete auch weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr an. Medienberichte legten am Mittwoch nahe, dass es bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine Fortschritte abzeichnen. Als drittes signalisierte China Regierung eine Unterstützung des kollabierenden Aktienmarkts.

„Das Nettoergebnis all dessen war eine große Aktienrallye“, erklärte die Großbank ING ihren asiatischen Kunden. „Ein schwacher Hinweis darauf, dass Chinas Null-Covid-Politik auch leicht gelockert werden könnte, wird auch keinen Schaden angerichtet haben“, so INGs Strategen. So kletterte auch der chinesische Hangseng-Index am Donnerstagmorgen bis 10.30 Uhr Ortszeit um 4,3 Prozent, der Shanghai-Composite-Index um 1,7 Prozent.

Erdbeben in Japan dämpft Stimmung der Anleger kaum

Zwar warnen viele Experten, in den gestrigen Gewinnen an den Börsen schon eine Wende am Aktienmarkt zu sehen. Aber gerade die Anleger in Japan nahmen die positive Vorgabe nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen positiv auf. Nicht einmal ein starkes Erdbeben mit der Stärke 7,3 auf der Richter-Skala, das kurz vor Mitternacht Nordost-Japan getroffen hatte konnte die Kauflust bremsen. Auch die Aussicht auf bis zu sieben Zinserhöhungen der US-Fed in diesem Jahr bewegte die Märkte nur wenig. Stattdessen unterstütze die Planungssicherheit über die künftige US-Geldpolitik die Rückkaufbewegung, urteilte die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei.

Am stärksten legten Technologie- und China-orientierte Werte zu. Der Aktienkurs des Technikinvestors Softbank stieg zweitweise um fast neun Prozent, der Elektromotorenhersteller Nidec, der einer der größten Lieferanten der chinesischen Elektroautohersteller ist, um mehr als sieben Prozent.

Der Autohersteller Toyota legte unterdessen nur unterdurchschnittlich zu. Energieunternehmen wie der Ölkonzern Inpex, dessen Aktienkurs in die Höhe geschossen war, verloren mit den fallenden Ölpreisen wieder an Wert.

Rohstoff- und Devisenmärkte signalisieren Entspannung

Ein weiterer Grund für gute Stimmung der asiatischen Anleger war die Entspannung an den Rohstoffmärkten. So sank der Preis für Rohöl aus Dubai, das Barometer für den asiatischen Ölmarkt, auf 97,80 Dollar pro Barrel. Noch deutlicher war die sich abschwächende Krisenstimmung am Devisenmarkt zu spüren: Der Yen verlor weiter an Wert.

Der Dollar-Kurs kratzte an der Marke von 119 Yen. Der Euro stieg sogar um mehr als ein Prozent auf über 131 Yen – und damit das Niveau vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ein Faktor ist dabei die Erwartung, dass die Zinsspanne zwischen den USA und Japan nun wachsen wird. Denn während die US-Fed die Zinsen erhöhte, erwarten die Märkte, dass der geldpolitische Ausschuss der Bank von Japan in seiner morgen endenden Sitzung an der bisherigen ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

Mehr: Um die Inflation zu bekämpfen, hebt die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an – und kündigt weitere Schritte an. Es ist der Start einer riskanten Mission.