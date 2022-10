 Nikkei, Topix und Co.: Asiens Börsen finden keine gemeinsame Richtung

Anleger werden im Lauf des Tages auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für September schauen. Noch bewegen sich Asiens wichtigste Indizes nur wenig.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert. (Foto: AP) Börsen Asien

Sydney / Peking / Tokio Steigende Ölpreise, eine Verschlechterung des Geschäftsklimas in Japan und mehrere Feiertage im asiatisch-pazifischen Raum lassen am Montag die Märkte in Asien keine gemeinsame Richtung finden.

Nach den Ölpreis-Rückgängen wollen das Exportkartell Opec und seine Verbündeten Insidern zufolge die Fördermengen kürzen. Der am Sonntag veröffentlichte Tankan-Bericht bescheinigte der japanischen Wirtschaft im abgelaufenen Quartal die dritte Verschlechterung in Folge.

Im weiteren Verlauf des Tages wird das Augenmerk auf dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für September liegen. „Es ist unwahrscheinlich, dass der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe den Optimismus in Bezug auf die US-Wirtschaft beeinträchtigen wird, der sich durch die positiven Wirtschaftsindikatoren der letzten Wochen weiter verstärkt hat“, schrieb Saxo Bank-Marktstratege Redmond Wong in einer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.112 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1839 Punkten.

