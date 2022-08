Nikkei, Topix und Co. Asiens Börsen folgen der Wall Street in die Verluste – Japans Produktion stockt massiv

Hohe Rohstoff- und Energiekosten drücken die Industrietätigkeit in Japan auf ein 19-Monats-Tief. Sorge gibt es auch um die Konjunktur in China.

Die asiatischen Märkte starteten den Handelstag im Negativtrend. (Foto: imago images/VCG) Börse in Peking

Frankfurt, Tokio Die Energiekrise in Europa hat an den Aktienmärkten in Fernost Rezessionsängste weiter angefacht. „Die desolate Energiesituation in Europa deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist und die Gefahr besteht, dass die hohe Inflation ohne weitere aggressive Maßnahmen der Zentralbank noch länger anhält“, sagte Tapas Strickland von der National Australia Bank.

Mit Sorge blickten Anleger auch auf die chinesische Wirtschaft. Die von der Zentralbank gesenkten Kreditzinsen sowie Spekulationen auf weitere Kredithilfen für Immobilienentwickler rückten die Probleme des Sektors in den Fokus. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 28.453 Punkte.

Auf die Stimmung drückte, dass sich das Wachstum der Industrietätigkeit in Japan im August auf ein 19-Monats-Tief verlangsamt hat. Vor allem die höheren Rohstoff- und Energiekosten bremsten die Produktion aus.

