Nikkei, Topix und Co. Asiens Börsen notieren zum Wochenauftakt uneinheitlich

Die Anleger in Asien blicken mit Sorge auf Großbritannien. Die Notkäufe der Bank of England sind beendet, das Schicksal der Premierministerin ungewiss.

In Japan haben die Anleger zum Wochenauftakt Kasse gemacht. (Foto: dpa) Passanten vor einer Börsentafel in Tokio

Frankfurt, Tokio Nach den Kursverlusten an der Wall Street machen japanische Anleger Kasse. Der Nikkei-Index fiel am Montag um 1,2 Prozent auf 26.776 Punkte, nachdem er am Freitag 3,3 Prozent zugelegt hatte.

Die Börse Shanghai baute hingegen ihre jüngsten Gewinne dagegen aus und legte 0,4 Prozent auf 3085 Zähler zu. Sie profitiere vom Bekenntnis des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einer staatlichen Unterstützung der Konjunktur, sagte Analystin Tina Teng vom Brokerhaus CMC Markets.

