 Nikkei, Topix und Co.: Asiens Börsen schließen in der Gewinnzone

Äußerungen der Fed scheinen die asiatischen Börsen zu beflügeln. In Japan dämpfen die langsamen Impf-Fortschritte allerdings die Kursgewinne.

Die Anleger in Asien gehen zurückhaltend in die neue Woche. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt/Tokio Nachlassende Inflationssorgen haben an den Aktienmärkten in Fernost für Rückenwind gesorgt. Die US-Notenbank Fed geht davon aus, dass der Preisschub nicht von Dauer ist. Entsprechende Aussagen von Fed-Vertretern zerstreuten zuletzt die Befürchtungen über inflationsbedingte Zinserhöhungen.

„Die Märkte erhielten Auftrieb, als die Daten nicht dem Gerücht einer starken Inflation entsprachen und angesichts der wiederholten Hinweise der Fed, dass der aktuelle Anstieg der Inflation nur vorübergehend ist“, schrieben die Analysten der Bank ANZ.

Die Börse in Shanghai legte am Dienstag mehr als zwei Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen kletterte rund drei Prozent. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 28.554 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent. Anhaltende Sorgen über eine schleppende wirtschaftliche Erholung wegen der langsamen Impf-Fortschritte begrenzten in Japan die Kursgewinne.

Mehr: Nach Pfingsten dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne zumindest verteidigen. Einige Analysten halten sogar weitere Höchststände für möglich.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen