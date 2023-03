Nikkei, Topix & Co. Asiens Börsen schließen mit deutlichen Verlusten

Die Anleger in Asien ziehen sich zurück. Sie schauen skeptisch auf Spekulationen in den USA, die Zinserhöhungen zu unterbrechen. Die Kurse von Banken und Autobauern fallen deutlich.

Aus Angst vor einer Ausweitung der amerikanischen Bankenkrise brach in Japan der Nikkei-225-Index zeitweise um mehr als 600 Punkte ein. (Foto: dpa) Japan - Finanzmärkte

Die Folgen von zwei Bankenpleiten in den USA setzten Asiens Märkten am Dienstag stärker zu als am Vortag. Während die Aktienindizes in den USA noch stabil blieben, ging der japanische Nikkei-225-Index der 225 größten Unternehmen mit einem Minus von 2,2 Prozent mit 27.222 Punkten aus dem Handel. Der breitere Topix sackte sogar um 2,7 Prozent auf 1.947 Punkte ab.

Südkoreas Kospi-Index fiel um knapp 2,6 Prozent auf 2.349 Punkte. Der singapurische Straits-Times-Index schloss leicht im Minus. Sogar der Hongkonger Hang-Seng- und der Shanghai-Composite-Index, die stärker an chinesischen Ereignissen ausgerichtet sind, beschlossen den Handelstag mit Verlusten.

