Nikkei, Topix & Co Asiens Börsen ziehen an – Technologiewerte deutlich im Plus

Anleger schichten ihr Kapital aus Anleihen in Aktien um und sorgen so in Japan für ein Zwei-Monats-Hoch des Nikkei. Technologiewerte sind gefragt.

Die Stimmung der asiatischen Anleger bessert sich. (Foto: AP) Kurstafel in Tokio

Frankfurt, Tokio Nach den jüngsten Verlusten greifen die Anleger an den asiatischen Börsen wieder bei Technologiewerten zu. Für Rückenwind an den Aktienmärkten sorgte auch die Flucht aus Anleihen. Anleger schichteten das abgezogene Kapital in Aktien um und sorgten so in Japan für ein Zwei-Monats-Hoch.

Der Chef der US-Notenbank Jerome Powell hatte zum Wochenanfang größere Zinsschritte als üblich zur Bekämpfung der Inflation in Aussicht gestellt und damit einen Ausverkauf am Bond-Markt ausgelöst. In Tokio sprang der Nikkei-Index drei Prozent nach oben auf 28.040 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

„Ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ist bereits in den Markt eingepreist“, sagte Koichi Kurose, Chefstratege von Resona Asset Management. „Die Anleger konzentrieren sich jetzt darauf, welche Sektoren unter den Inflationsrisiken überleben können, und diese Sektoren legen zu.“

Größter Gewinner mit einem Kursplus von mehr als sieben Prozent war der Technologie-Investor Softbank. Der Chiphersteller Tokyo Electron stieg knapp vier Prozent, der Spielehersteller Sony legte mehr als zwei Prozent zu. Gefragt waren auch Autohersteller und ihre Zulieferer; der entsprechende Index zog mehr als drei Prozent an.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Toyota-Aktien legten vier Prozent zu, die Titel von Honda knapp drei Prozent. Auch an den übrigen Märkten in Fernost zeigten sich Investoren wieder risikofreudiger. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,5 Prozent, ähnliche Gewinne verzeichneten die Indexe in Hongkong, Seoul und Sydney. Die Aussicht auf Konjunkturhilfen nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Infektionszahlen stützte auch den Index in Shanghai, der leicht im Plus lag.

Mehr: „Graue Schwäne“: Auf diese fünf Risiken sollten Anleger achten