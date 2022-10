 Nikkei, Topix und Co.: Aufwärtstrend und Nervosität an asiatischen Märkten

Nach den enttäuschenden Inflationsdaten in den USA befürchten die Anleger in Asien weitere aggressive Zinserhöhungen. Das könnte eine weltweite Rezession auslösen.

Die Anleger in Asien lassen sich von den Inflationsdaten aus den USA verunsichern. (Foto: AP) Börse Japan

Frankfurt, Tokio Die asiatischen Aktien sind am Freitag dem Aufwärtstrend der Wall Street gefolgt. Die Gewinne könnten sich jedoch schnell wieder auflösen, wenn die Anleger realisieren, dass die rasant steigende Inflation in den USA zu längerfristig höheren Zinssätzen führen könnten und dies eine weltweite Rezession beschleunigen kann. „Die Aktienanleger haben offenbar beschlossen, dass eine stärkere US-Inflation die Erwartung stark sinkender Preise noch nicht aufhebt“, sagte Rodrigo Catril, Senior FX Strategist bei NAB.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 3,3 Prozent höher bei 27.112 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,6 Prozent und lag bei 1902 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,9 Prozent.

