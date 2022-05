Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Nikkei, Topix & Co Aussicht auf Lockerungen in China treibt Asien-Börsen an Trotz Corona-Lockdowns und schlechten Wirtschaftsdaten investieren Anleger. Der Nikkei stieg im Verlauf um 0,4 Punkte. 17.05.2022 Update: 17.05.2022 - 10:01 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Anleger hatten zunächst befürchtet, dass der strikte Lockdown in Teilen der Volksrepublik globale Auswirkungen auf die Inflation haben könnte. (Foto: Bloomberg) Schanghai Hongkong Die Aussicht auf ein Auslaufen der Corona-Beschränkungen in China hebt die Stimmung an den Aktienmärkten in Fernost. „Die gute Nachricht ist, dass die Covid-Fallzahlen sinken", teilten die Analysten von Nomura mit. „Aber wir sind noch nicht an einem Wendepunkt angelangt." Ausschlaggebend für die Märkte sei vor allem die Haltung der chinesischen Regierung zu ihrer Null-Covid-Strategie. Für Zuversicht sorgte, dass in Shanghai außerhalb der Quarantänezonen an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Corona-Fälle aufgetreten seien. Die landesweiten Infektionszahlen gingen ebenfalls zurück. Auch im chinesischen Technologiesektor erwarteten Börsianer Lockerungen. Staatlichen Medien zufolge erörterte Chinas oberstes politisches Beratungsgremium auf einer Sitzung, wie die Entwicklung der digitalen Wirtschaft gefördert werden könne.