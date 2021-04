 Nikkei, Topix und Co.: Bidens Infrastruktur-Plan hebt Asien-Börsen

Ein besserer Stimmungsindex bei Japans Managern und das neue US-Infrastruktur-Paket kurbeln die asiatischen Börsen an. Der Nikkei-Index liegt mehr als ein Prozent im Plus.

Für positive Impulse an der Börse in Tokio sorgte die deutlich bessere Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie. (Foto: dpa) Frau vor Börsenanzeigetafel in Tokio

New York, Singapur, Tokio Die asiatischen Börsen lassen am Donnerstag das schwächste Quartal seit einem Jahr hinter sich. Nach dem 1,9 Billionen Dollar schweren Pandemie-Hilfspaket skizzierte US-Präsident Joe Biden einen breit angelegten Plan zur Neugestaltung der größten Volkswirtschaft der Welt, der Ausgaben für Straßen, Eisenbahnen, Breitband, saubere Energie und Halbleiterherstellung beinhaltet.

„Wir werden wahrscheinlich mehr Kaufkraft durch das Konjunkturprogramm sehen als die Belastung durch die (begleitenden) Steuern“, sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanager bei Tribeca Investment in Sydney. „Und wenn überhaupt, dann begrenzen die höheren Steuern wahrscheinlich den zukünftigen Inflationsdruck und könnten auf eine seltsame Art und Weise sogar dazu beitragen, dass sich die Anleiherenditen dort stabilisieren, wo sie gerade stehen.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 29.546 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1967 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Bessere Stimmung in Japans Industrie

Für positive Impulse sorgte auch die deutlich bessere Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Quartalsumfrage („Tankan“) der japanischen Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen des Landes hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum März von minus zehn auf plus fünf. Damit sind die Optimisten in der Industrie erstmals seit sechs Quartalen in der Mehrheit. Viele Ökonomen in Tokio hatten zwar mit einer weiteren Verbesserung der Stimmung gerechnet, allerdings nicht so deutlich.

Seit nunmehr drei Quartalen in Folge hellt sich die Stimmung in den Manageretagen der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Viele Ökonomen hatten jedoch damit gerechnet, dass der Index für die Großindustrie zum März zwar weiter stiegt, aber noch im Minus-Bereich liegen würde.

Auch die nicht produzierenden Unternehmen sind inzwischen etwas weniger pessimistisch. Der entsprechende Stimmungsindex bei diesen Unternehmen stieg von minus fünf im Dezember auf jetzt minus eins, hieß es.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,68 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5656 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9447 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1725 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1079 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3784 Dollar.

