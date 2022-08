Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Nikkei, Topix und Co. Börse in Japan notiert schwächer – Politische Stützmaßnahmen in China erfolglos Die Börsen in Asien folgen weiter der schwächelnden Wall Street. Vor allem in Schanghai sinken die Kurse deutlich. 24.08.2022 - 09:26 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 136,73 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,8621 Yuan zu. (Foto: AP) Nikkei 225 Frankfurt, Tokio Die Risikoscheu der Anleger an den asiatischen Börsen hält an. Vor allem Technologiewerte flogen am Mittwoch aus den Depots. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei den fünften Tag in Folge und ging 0,5 Prozent leichter bei 28.313 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte 1,6 Prozent schwächer. Vor der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole wächst die Nervosität der Anleger. Auch an der Wall Street war es am Dienstag bergab gegangen. „Es gab ein gewisses Gefühl, dass wir eine Pause im jüngsten Ausverkauf sehen könnten, aber es ist schwierig für den Markt, umzukehren, wenn sich die Leute vor einem großen Ereignis positionieren“, sagte ein Marktteilnehmer. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

