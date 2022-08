 Nikkei, Topix und Co.: Börse in Japan notiert schwächer

Die Börsen in Asien folgen weiter der schwächelnden Wall Street. Vor allem in Shanghai sinken die Kurse deutlich.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 136,73 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,8621 Yuan zu. (Foto: AP) Nikkei 225

Frankfurt, Tokio Die Börse in Tokio hat am Mittwoch nach schwachen Vorgaben von der Wall Street im Minus tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf den fünften Tag in Folge im roten Bereich. Er notierte gegen Mittag in Tokio 0,5 Prozent tiefer bei 28.318 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1968 Punkten.

Die Börse in Shanghai notierte 1,4 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 136,73 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,8621 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9653 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 0,9946 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9605 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,1808 Dollar.

