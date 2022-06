 Nikkei, Topix & Co: Börse in Tokio auf Erholungskurs

Die Anleger in Asien blicken mit Spannung auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA. Schwache Daten könnten sich positiv auf die Zinserhöhungspläne der Notenbank auswirken.

Die Anleger in Asien gehen gut gelaunt ins Wochenende. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Die Anleger warten nun auf den umfassenden Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums. Sollte sich herausstellen, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, könnte das die US-Notenbank Fed davon überzeugen, die Zinssätze für den Rest des Jahres nur noch langsam anzuheben. „Für Aktien könnte derzeit alles, was als Begrenzung der Zinserhöhung durch die Fed angesehen werden könnte, als unterstützend angesehen werden. Daher sind schwache Makrodaten positiv für Aktien“, sagte Rob Carnell, Leiter der Asienforschung bei ING.

