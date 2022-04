 Nikkei, Topix & Co: Börse in Tokio schwächer

Die Anleger in Asien lassen sich von den Zinsängsten aus den USA verunsichern. Außerdem drückt die Furcht vor neuen Sanktionen gegen Russland auf die Stimmung.

Die Stimmung bei den Anlegern in Asien ist getrübt. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Frankfurt, Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch schwächer gezeigt. Sie folgte der Wall Street, die wegen Furcht vor neuen Sanktionen im Krieg in der Ukraine ins Minus gerutscht war. Zudem belastete die Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel wegen der hohen Inflation stärker anziehen könnte als bislang gedacht, sagten Händler.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 27.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent und lag bei 1922 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

