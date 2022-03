Nikkei, Topix & Co Börsen Asien leicht im Minus – US-Geldpolitik und Rohstoffmärkte im Fokus

Asiens Märkte beenden die zweite Woche in Folge mit Gewinnen. Am Freitag bleiben Anleger jedoch zögerlich – und blicken wieder einmal nach Europa.

Frankfurt, Tokio Die asiatischen Aktien steuerten am Freitag auf die zweite Woche in Folge mit Kursgewinnen zu, obwohl der Handel wechselhaft verlief. Die Anleger sorgten sich um Veränderungen in der chinesischen Wirtschaftspolitik, Verwerfungen an den Rohstoffmärkten wegen des Krieges in der Ukraine und einer aggressiven US-Geldpolitik.

„In Asien haben sich die Vermögenspreise in dieser Woche nach der Erklärung des chinesischen Vizepremiers von letzter Woche etwas stabilisiert“, sagte Carlos Casanova, Senior Asia Economist bei UBP. „Was wir aber auch beobachten, ist eine etwas größere Vorsicht der globalen Investoren, wenn es um die US-Wirtschaft geht, und was das für Asien bedeutet.“

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 28.062 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1979 Punkten.

