Nikkei, Topix und Co. Börsen in Asien ohne gemeinsame Richtung

Positive Wirtschaftsdaten und Hinweise auf nachlassende Spannungen zwischen China und den USA wirkten jüngsten Ausverkäufen etwas entgegen. Doch die Sorge vor der Rezession bleibt.

Anhaltenden Sorgen um eine globale Rezession und einer hohen Inflation halten die meisten Käufer in Schach. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Die Börsen in Asien haben zu Handelsbeginn am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. US-Finanzministerin Janet Yellen und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He vereinbarten in einem Telefonat, einen „offen und substanziellen“ Dialog fortzusetzen. US-Präsident Joe Biden denkt derzeit zur Eindämmung der hohen Inflation auch über eine Lockerung der US-Zölle gegenüber China nach, die sein Vorgänger Donald Trump erlassen hatte.

