Nikkei, Topix & Co. Börsen in Japan schließen deutlich im Plus ~ Bankensektor erholt sich

Vor dem vielbeachteten Zinsentscheid der Fed sind Anleger in Asien positiv gestimmt. Dazu tragen auch Maßnahmen des US-Finanzministeriums bei.

Anleger in Asien erwarten die Fed-Sitzung am Mittwoch. (Foto: Reuters) Anzeige

Tokio, Sydney Die Anleger in Asien haben angesichts der abebbenden Schockwellen im Bankensektor am Mittwoch neuen Mut gefasst. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 1,9 Prozent auf 27.466 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,7 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte 0,4 Prozent zu.

Die Aktien von Japans größter Investmentbank Nomura und dem Broker Daiwa Securities verzeichneten jeweils Kursgewinne von rund 4,5 Prozent. Die Zusicherungen von US-Finanzministerin Janet Yellen ermutigten die Börsianer, dass das entschlossene Handeln der Regulierungsbehörden das Finanzsystem stabilisiert habe, sagten Börsianer.

„Die Sorgen um den Finanzsektor sind ein Stück zurückgegangen, und infolgedessen ist der japanische Aktienmarkt dabei, die Verluste vom Montag wieder aufzuholen“, sagte Marktexperte Maki Sawada von Nomura Securities. Am Dienstag waren die japanischen Börsen feiertagsbedingt geschlossen gewesen.

