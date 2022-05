 Nikkei, Topix & Co: Börsen nach Regierungswechsel in Australien uneinheitlich

Die Anleger lassen sich weiterhin von Inflationsängsten und steigenden Zinsen verunsichern. Uneinig sind sich die Märkte, wie die Wahl in Australien zu bewerten ist.

Die Anleger in Asien beobachten aufmerksam das Geschehen auf dem Weltmärkten. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Börsen in Asien können sich zu Wochenauftakt zunächst auf keine gemeinsame Richtung einigen. Anhaltende Inflationsängste und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen die Anleger am Montag nicht los. Vor diesem Hintergrund blicken die Anleger nach Australien: Bei den Parlamentswahlen am Wochenende konnte die Mitte-Links-Partei Labor der fast 10-jährigen Regierungszeit der Konservativen ein Ende setzen. Trotz der angekündigten Reformen in den Bereichen Klima, Wohnungsbau und Sozialwesen gehen Analysten nicht davon aus, dass der Regierungswechsel größere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben wird.

„Unserer Ansicht nach hat die neue Regierung während des Wahlkampfes wenig vorgeschlagen, was uns zum jetzigen Zeitpunkt veranlasst, unsere Wirtschaftsprognosen zu überdenken“, schrieben die Ökonomen der CBA. „Mit anderen Worten: Unsere Wirtschaftsprognosen und unsere Forderung an die RBA bleiben trotz des Wechsels der nationalen Führung unverändert.“

