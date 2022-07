Nikkei, Topix und Co. China-Daten trüben Stimmung an asiatischen Börsen

Die chinesische Wirtschaft ist zuletzt nur noch um 0,4 Prozent gewachsen. Die wichtigsten Indizes schließen in unterschiedlichen Richtungen.

Die asiatischen Anleger halten sich zum Ende der Woche zurück. (Foto: AP) Börsen Asien

Frankfurt/Tokio Die Stimmung an den asiatischen Börsen blieb zum Wochenausklang gedämpft. In Tokio legte der Leitindex Nikkei am Freitag rund ein halbes Prozent auf 26.805 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert.

Die Anleger hielten sich vor dem langen Wochenende bedeckt, sagten Händler. Am Montag bleiben die Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen. Zudem verstärkt die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Notenbanken weltweit im Kampf gegen die steigende Inflation die Konjunktursorgen der Anleger. In China trübten schwache Wirtschaftsdaten das Bild zusätzlich.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Chinas Wirtschaftswachstum ist im Frühjahr eingebrochen und schürt damit Sorgen einer globalen Konjunkturabkühlung. Vor allem wegen der harten Corona-Lockdowns legte das Bruttoinlandsprodukt binnen Jahresfrist nur um magere 0,4 Prozent zu, wie aus offiziellen Daten vom Freitag hervorgeht. Allerdings seien die Einzelhandelsumsätze besser als erwartet ausgefallen, sagte Stratege Linus Yip vom Finanzhaus First Shanghai Group.

