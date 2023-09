Nikkei, Topix & Co China-Sorgen belasten weiterhin Anleger in Asien

Im Fokus steht weiterhin der chinesische Immobiliensektor, dort gab es aber einen Hoffnungsschimmer beim Entwickler Country Garden. In Tokio gerieten Chip-Werte unter Druck.

Die Anleger in Asien sind vorsichtig. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Sydney Die unsicheren Aussichten für die chinesische Konjunktur lassen Anleger in Asien einen Bogen um Aktien machen. Zwar hätten die jüngsten Wirtschaftsdaten für August eine geringfügige Verbesserung gezeigt, sagte Ting Lu, Chefökonom für China beim Finanzinstitut Nomura am Dienstag. „Allerdings sehen wir nur sehr begrenzte Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft wirklich die Talsohle durchschritten hat.“

Nach den Stützungsmaßnahmen der Regierung seien alle Augen weiter auf den Immobiliensektor gerichtet. Von dort gab es erste Hoffnungsschimmer: Der Immobilien-Entwickler Country Garden erhielt Insidern zufolge von seinen Gläubigern die Genehmigung, die Rückzahlung einer weiteren Onshore-Anleihe zu verschieben. Dies sei die letzte von insgesamt acht Anleihen, für die das Unternehmen einen Aufschub beantragt hatte.

Zudem erhielt der Immobilienkonzern Sunac China Holdings von seinen Gläubigern die Zustimmung für einen neun Milliarden Dollar schweren Schulden-Umstrukturierungsplan. Die Börse in Shanghai und der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen schlossen am Dienstag kaum verändert.