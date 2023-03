Nikkei, Topix & Co China überrascht mit schnellstem Wachstum seit einem Jahrzehnt – Asien Börsen im Plus

China überrascht mit schnellstem Wachstum seit einem Jahrzehnt – Asien Börsen im Plus

Nikkei, Topix & Co

Gute Konjunkturdaten in China beflügeln die Anleger. Die wichtigsten Indizes in Asian notieren im frühen Handel in der Gewinnzone.

01.03.2023 - 06:41 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen