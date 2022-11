 Nikkei, Topix und Co.: Chinas Börsen erneut im Plus – Tokio auf Talfahrt

Hoffnungen auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik hat die chinesischen Börsen beflügelt. Weniger optimistisch ist die Stimmung an den japanischen Börsen.

Auch die Börsen in Asien erleben volatile Zeiten. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Börse Shanghai

Sydney Der starke Dollar und Hoffnungen auf eine Lockerung der strengen Null-Covid-Politik hellen die Stimmung bei Anlegern in China auf. Die Börse in Shanghai kletterte am Freitag um 2,4 Prozent auf 3071 Punkte, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lag 3,3 Prozent im Plus bei 3767 Zählern. In Hongkong sprang der Index um knapp sechs Prozent auf 16.233 Punkte.

Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Lockerung der Corona-Politik im März hindeuteten, hatten die ganze Woche über für Optimismus gesorgt. Am Freitag gab ein Auftritt von Guang Zeng, dem ehemaligen chinesischen Chefexperten für Epidemiologie, den Hoffnungen zusätzlichen Auftrieb.

Analysten zeigten sich allerdings skeptisch. „Der Optimismus hängt lediglich mit der Beseitigung von manchen Ängsten zusammen, die die Investoren über eine längere Zeit hatten. Aber der Ausblick ist wirklich gemischt“, sagte Peiqian Liu, Ökonomin bei der Bank NatWest.

