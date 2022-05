Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Nikkei, Topix & Co Corona-Lage drückt Börse Schanghai ins Minus – Indizes in Tokio schließen im Plus Anleger sorgen sich um steigende Zinssätze, die das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. In Tokio verläuft die Wiedereröffnung erfreulich. 06.05.2022 Update: 06.05.2022 - 08:53 Uhr Der Handelsplatz lag am Morgen deutlich im Minus. (Foto: Reuters) Börse Schanghai Hongkong Aus Furcht vor einem Rückschlag für die chinesische Konjunktur ziehen sich Anleger aus dem Aktienmarkt zurück. Die Börse Shanghai fiel am Freitag um 2,2 Prozent auf 3000 Punkte. An den übrigen asiatischen Handelsplätzen drückten vor allem Sorgen um Belastungen für die Wirtschaft durch Fehler in der Geldpolitik auf die Stimmung. „Das Risiko ist nach wie vor hoch, entweder weil die US-Notenbank die Zinsen nicht schnell genug anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, oder weil sie zu aggressiv vorgeht, was den aktuellen Konjunkturzyklus beenden könnte", sagte Anlagestratege David Chao vom Vermögensverwalter Invesco.