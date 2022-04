Nikkei, Topix & Co Corona-Welle in China belastet asiatische Börsen

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben zum Start in die Woche nache. Anleger sorgen sich um den konjunkturellen Ausblick und um neue Coronamaßnahmen in China.

Die asiatischen Märkte starten schwächer in die neue Woche. (Foto: dpa) Märkte Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Die Anleger in Asien haben sich zum Wochenanfang an den Aktienmärkten zurückgezogen. Sorge bereiteten vor allem die verschärften Corona-Maßnahmen in China, um die aktuelle Infektionswelle einzudämmen.

Im Blickpunkt steht vor allem die Abriegelung des Wirtschafts- und Finanzzentrums Shanghai. „Die Befürchtungen nehmen zu, dass Chinas Omikron-Welle, wenn sie auf andere Städte übergreift, im Rahmen seiner Null-Covid-Politik zu ausgedehnten Massensperrungen führen wird, die sich negativ auf die Industrieproduktion und den Inlandsverbrauch auswirken“, sagte Analyst Jeffrey Halley von Oanda.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßten rund drei Prozent ein.

Auch in Hongkong gab der Index rund drei Prozent nach. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 26.822 Punkte nach.

